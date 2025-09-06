Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Modi diz ter tido 'conversa muito boa' com Mácron e elogia cooperação Índia-França

Estadão Conteúdo

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, afirmou neste sábado, 6, ter tido uma "conversa muito boa" com o presidente da França, Emmanuel Mácron.

Em postagem no X, Modi disse que ambos revisaram e avaliaram positivamente o progresso da cooperação bilateral em diversas áreas, sem entrar em detalhes.

Os líderes também trocaram opiniões sobre questões internacionais e regionais, incluindo esforços para encerrar o conflito na Ucrânia, de acordo com a publicação. Segundo Modi, a Parceria Estratégica Índia-França "continuará a desempenhar um papel fundamental na promoção da paz e da estabilidade globais".

