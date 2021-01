Moderna: vacina funciona contra variantes do novo coronavírus

A empresa de biotecnologia norte-americana Moderna afirmou nesta segunda-feira, 25, em comunicado, que sua vacina contra a covid-19 manteve a eficácia, ao ser usada contra as variantes identificadas no ano passado, no Reino Unido e na África do Sul. Por um "excesso de zelo", a empresa diz que lançou um programa clínico para impulsionar a imunidade contra as novas cepas do vírus.

Os testes foram realizados com células in vitro logo após os dois governos divulgarem o surgimento das novas cepas, no fim do ano passado.

Embora os resultados divulgados nesta segunda sejam otimistas, a Moderna anunciou novas estratégias para combater variantes emergentes, especialmente a da África dos Sul.

A empresa quer testar uma dose de reforço, além das duas atuais, como forma de compensar a perda de anticorpos provocada pela exposição à cepa B.1.351.

Uma linha de pesquisa para uma nova vacina também já foi criada. Os estudos ainda estão na fase 1 e buscam avaliar o benefício imunológico quando a vacina é adaptada para combater essas mutações da proteína spike.

"Estamos animados com esses novos dados, que reforçam nossa confiança de que a vacina da Moderna contra covid-19 deve ser protetora contra essas variantes recém-detectadas ”, disse Stéphane Bancel, diretor-executivo da Moderna.