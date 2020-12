Modelo que ajuda mulheres a descobrirem traições é ameaçada de morte

A modelo californiana Paige Woolen, de 28 anos, se oferece para ajudar mulheres a saber de traições de seus companheiros por meio das mensagens privadas que ela recebe dos "pretendentes" no Instagram. Com 231 mil seguidores nas redes sociais, o caso começou a ficar sério e ela recentemente recebeu ameaças de perfis pela ajuda que realiza.

"Alguém como você que decide se envolver nos casos de um casal pode acabar morta. Só tome cuidado. Você não quer acabar com a garganta cortada ou nunca mais ser encontrada. É um mundo perigoso lá fora!!!!", dizia o texto, em que Paige postou nos stories uma mensagem de ameaça de morte que recebeu.

Apesar da clara ameaça, a modelo disse ao site The Sun, que não tem a intenção de parar de compartilhar as mensagens que recebe no perfil no Instagram.

"A moral da história é não ser um cara traidor de mer** e você não terá nada com que se preocupar”, afirmou.

Em uma entrevista no final de novembro ao site Daily Star, Paige contou porque decidiu ajudar outras mulheres a descobrirem as traições.

"Estive notando muitos homens que me mandavam DM [mensagem direta] na minha conta pessoal que tinham fotos de perfil junto com a namorada. Fiquei pensando se elas sabem ou se preocupam que eles mandam mensagens para meninas aleatórias com seus biquínis", explicou.