Modelo morre após usar “injeção de leite” para tratar insônia crônica; entenda

A modelo taiwanesa Cai Yuxin, de 40 anos, morreu após complicações decorrentes do uso indevido do anestésico propofol, popularmente conhecido como “injeção de leite”, durante um procedimento para tratar insônia crônica em uma clínica estética localizada em Taipé, capital de Taiwan.

Cai ficou conhecida em Taiwan por atuar como modelo em eventos de grandes montadoras de automóveis e por sua aparência marcante. Com 1,70 m de altura, era frequentemente comparada à atriz Lin Chi-ling, uma das celebridades mais famosas do país.

VEJA MAIS

Segundo informações da imprensa local, a modelo buscava tratamento para insônia persistente e, em 25 de maio, recebeu a substância em uma clínica chamada Fairy Clinic, sob os cuidados do médico Wu Shaohu, conhecido no país como o “Godfather of Liposuction” (Pioneiro da Lipoescultura). O propofol, que tem aparência leitosa e é por isso chamado de “injeção de leite”, é um anestésico potente usado apenas em ambientes clínicos, sob supervisão rigorosa.

No entanto, após a administração da substância, o médico teria deixado a clínica, deixando Cai sob os cuidados de um assistente sem licença de enfermagem. Um erro na regulagem do gotejamento intravenoso resultou na aplicação de uma dose excessiva do medicamento em um curto período de tempo, provocando parada cardíaca e respiratória na paciente.

Apesar das tentativas de reanimação guiadas por vídeo pelo próprio médico, Cai foi levada a um hospital próximo já em estado grave. Ela permaneceu em coma por 18 dias até que, no dia 12 de junho, a família decidiu desligar os aparelhos que a mantinham viva.

As autoridades de saúde de Taiwan abriram uma investigação contra Wu Shaohu por negligência médica e violação da Lei de Assistência Médica.