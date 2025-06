Israel continua conduzindo ataques no Irã, após ofensiva americana a instalações nucleares

Israel continuou conduzindo operações militares no Irã neste domingo, 22, após o ataque americano a instalações nucleares iranianas na véspera.

Em publicação no X há pouco, as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) informaram que 20 caças israelenses realizaram ataques em locais como Teerã, Quermanxá e Hamadã.

A ofensiva mirou alvos como centros de armazenamento e lançamento de mísseis, sistemas de radar e satélite e um lançador de mísseis ar-terra, de acordo com a IDF.

"Esses ataques fazem parte do nosso esforço contínuo para degradar as capacidades militares do regime iraniano e proteger a área", destaca a publicação.