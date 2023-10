Modelo é chamada de pedófila por namorar uma mulher de 1,06 de altura; entenda

A maquiadora e modelo de sites adultos Anastasia Groves, de 23 anos, foi chamada de pedófila nas redes sociais por namorar Tiny Texie, de 31 anos, que mede 1,06 de altura. A maquiadora afirmou que recebe mensagens de ódio de pessoas que dizem que ela não deveria estar com Texie devido a sua estatura e incentivam Anastasia a namorar alguém “normal”.

Texie sofre da síndrome de Kenny-Caffey, um distúrbio esquelético hereditário extremamente raro que causa anormalidades no desenvolvimento. Só existem 60 casos relatados na literatura médica sobre a condição. “Poucas pessoas têm isso, e as pessoas da área médica quase não sabem nada sobre”, explicou Texie ao Daily Star.

Pedofilia não é citada apenas para atacar a diferença de altura entre o casal, que mora em Chicago, nos Estados Unidos. Muitos internautas acusam Tiny Texie de “alimentar pedófilos” com seus ensaios em plataformas eróticas, como o que ela posou com Marie Temara, de 28 anos, que diz faturar cerca de R$ 500 mil por semana com vídeos focados na macrofilia — fetiche por pessoas “gigantes”.

Texie chama Anastasia de seu “escudo” por ela sempre a proteger dos haters. “Ela sempre é minha espinha dorsal. Ela me ajudou em muitas lutas que tive, especialmente com pessoas nas redes sociais. Se alguém vier até mim e tentar me machucar, eu tenho um escudo”, afirmou a americana.