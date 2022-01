Modelo é ameaçada de morte após alertar esposas sobre traições de maridos

Uma modelo de 29 anos usou sua página em uma plataforma de relacionamento adulto, Onlyfans, para alertar as esposas sobre traições de seus maridos. Mas a australiana Paige Woolen começou a ser ameaçada de morte pelos companheiros das mulheres traídas.

"Tive de parar de postar minha localização em tempo real também, o que acho útil, senão as pessoas seguirão você até lá”, disse.

Os maridos infiéis começaram a assediá-la com mais frequência e os homens a ameaçavam de morte. "Alguém encontrou a casa dos meus pais e entregou um rato morto lá", afirmou.

Ela tira print das conversas dos internautas que mandam mensagens perigosas, como forma de prevenção. "Percebi que muitos caras que mandam mensagens em minha conta pessoal tinham fotos com as namoradas. Me fez refletir se elas sabiam ou se importavam de eles conversarem com garotas com fotos de biquíni", concluiu.