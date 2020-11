Modelo brasileira diz que já 'ganhou' outros likes do papa e nega fazer pornô

A modelo brasileira Natalia Garibotto, que viralizou após ter uma foto sexy curtida pela conta oficial do papa no Instagram, admitiu ser muito religiosa e, às vezes, vai à missa em Miami, nos Estados Unidos, onde mora. Ela ainda revelou que a conta oficial do maior símbolo da Igreja Católica já curtiu outros posts dela. Após o suposto like do papa, ela conseguiu mais de 400 mil seguidores.

"Eu sou uma pessoa religiosa. Todas as noites eu rezo, agradeço a Deus por tudo na minha vida. Eu acredito em Deus e acredito que ser uma pessoa boa faz coisas boas acontecerem. Sou católica e às vezes vou à missa com a minha mãe aqui em Miami", disse, em entrevista ao Extra.

"Ele não deu like só para essa foto, ele também deu para outras fotos, algumas em que eu não aparecia tão pelada, e teve também um like para um vídeo. Mas essa foto pegou a atenção do mundo”, completou a modelo.

Ela admite que não conhece muito sobre o Papa Francisco, mas acredita que ele seja uma boa pessoa. "Eu sei que ele é um papa mais legal, que parece conhecer mais o mundo de hoje. E ele é argentino, como o meu pai”, afirmou Natália.

A brasileira esclareceu que não faz conteúdo pornô em seu site erótico e isso inclusive já deu muitos problemas com a mãe dela e a família no Brasil.

"Para esclarecer, acho a expressão 'conteúdo erótico' feia. Não faço pornô. Aqui nos EUA, ele é chamado de conteúdo exclusivo. Mas no meu site eu não apareço totalmente pelada, só seminua e em fotos de biquíni e de lingerie, para os fãs que queiram pagar US$ 14 [R$ 75] por mês", explicou.

"Eles também podem conversar comigo por um chat. Faço isso há quatro anos. Além das assinaturas, ganho dinheiro de marcas de roupas que uso no site", acrescentou a modelo, que começou a entrar no mercado com as fotos sensuais no Instagram.