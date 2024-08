Modelo brasileira tem casa invadida e joias furtadas em Los Angeles, sede das Olimpíadas 2028

A casa da modelo brasileira Daniela Braga foi invadida e furtada em Los Angeles, Estados Unidos. Os bandidos arrombaram dois cofres e levaram cerca de US$ 1 milhão em bens, aproximadamente R$ 5,4 milhões na cotação atual, segundo site TMZ. A modelo é casada com o empresário Adam Freede, com quem tem um filho.

Entre os objetos levados, estão joias e o ultrassom feito durante a gestação. O anel de noivado e a aliança de casamento de Daniela foram roubados, além de outros pertences com valor sentimental. A família não estava em casa no momento da ação criminosa.

Daniela chegou em casa na última terça-feira (13) e notou que estava revirada e com vidros quebrados. Os assaltantes não estavam mais no local. Uma investigação policial foi iniciada, mas ninguém foi preso até agora.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)