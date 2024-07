Missão da ONU na Líbia demanda liberação imediata de jornalista detido

DUBAI (Reuters) - A missão da Organização das Nações Unidas na Líbia (UNSMIL, na sigla em inglês) pediu neste sábado a liberação imediata de um jornalista preso em Trípole há dois dias, acrescentando que todos os profissionais de imprensa devem ser mantidos a salvo.

A UNSMIL disse que estava preocupada com a “arbritariedade da detenção e da prisão do jornalista Ahmed Sanussi no dia 11 de julho”.

Sanussi é o gerente geral do canal de internet Tabadul e apresentador do "Flousna" ("Nosso dinheiro"), programa televisivo do canal de TV da Tunísia Wasat, segundo a sua página verificada no Facebook.

O canal de Sanussi e o seu programa se focam em questões econômicas e sociais.

"Impedir o trabalho de jornalistas incentiva um clima de medo e prejudica a jornada para a transição democrática da Líbia", disse a missão.

A Líbia, país rico em petróleo, mergulhou no caos com a queda do governante de longa data Muammar Gaddafi em um levante com apoio da Otan em 2011.