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Ministros do Peru renunciam após presidente adiar compra de caças F-16

Estadão Conteúdo

Os ministros da Defesa e das Relações Exteriores do Peru renunciaram nesta quarta-feira, 22, após o anúncio do presidente interino do país de que a decisão sobre um acordo de US$ 3,5 bilhões para a compra de caças F-16 dos EUA será adiada para seu sucessor, que será eleito no segundo turno das eleições presidenciais em junho .

Na semana passada, o presidente interino José María Balcázar afirmou que não possui legitimidade, como líder temporário, para se comprometer com a compra de 24 caças fabricados pela empresa americana Lockheed Martin e que a decisão deveria ser tomada por seu sucessor.

"Para nós, comprometer uma quantia tão grande de dinheiro com o governo entrante seria uma prática inadequada para um governo de transição", disse Balcázar na ocasião.

O embaixador dos EUA, Bernie Navarro, reagiu ao anúncio, dizendo que, se o Peru "negociar de má-fé" ou prejudicar os interesses dos EUA, ele tomará as medidas à sua disposição. Ele não deu mais detalhes.

Na quarta-feira, tanto o Ministro da Defesa, Carlos Díaz, quanto o Ministro das Relações Exteriores, Hugo de Zela, renunciaram aos seus cargos.

A carta de demissão de Díaz, obtida pela Associated Press, afirmava que o adiamento da compra "poderia comprometer" os interesses do Peru. Ambos os ministros declararam em coletiva de imprensa que tentaram, sem sucesso, persuadir Balcázar a prosseguir com o negócio.

Díaz afirmou que, mesmo sem a aprovação de Balcázar, funcionários do Ministério da Defesa assinaram o contrato na segunda-feira para a compra da aeronave, conforme estipulado no acordo.

Em declarações a uma estação de rádio local, De Zela acusou Balcázar de enganar o público sobre o contrato. Díaz observou que os detalhes específicos do acordo permanecem confidenciais devido à sua natureza sigilosa.

Em 2024, o governo da então presidente Dina Boluarte anunciou que o Peru destinaria US$ 3,5 bilhões para a compra de 24 caças. Entre as empresas que apresentaram propostas estavam, além da Lockheed Martin, a sueca Saab e a francesa Dassault Aviation.

Em fevereiro, o Congresso do Peru elegeu Balcázar como o oitavo presidente do país em uma década, substituindo outro líder interino que foi destituído no dia anterior devido a alegações de corrupção, apenas quatro meses após assumir o cargo.

O Peru realizará um segundo turno das eleições presidenciais em 7 de junho, mesmo com a contagem de votos ainda em andamento.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

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PERU/CAÇAS F-16/COMPRA/ADIAMENTO/MINISTROS/RENÚNCIA
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