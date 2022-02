Ministro ucraniano convoca 'talentos digitais' para derrubar sites associados à Rússia

O ministro de Transformação Digital da Ucrânia, Mykhailo Fedorov, convocou, neste sábado (26), um "exército de TI" para auxiliar o país no front digital. Em seu perfil oficial, Fedorov compartilhou que precisam de "talentos digitais" para ajudar a derrubar sites associados à Rússia durante o conflito com sua nação. As informações são do G1.

O link compartilhado pelo ministro em suas redes encaminha para um canal no Telegram, onde as "missões" estão sendo dadas para os especialistas digitais dispostos a ajudar o país. A primeira delas foi que os voluntários realizassem ataques de negação de serviço (DDoS) para derrubar sites associados à Rússia, como de empresas, bancos e do governo russo. No começo do dia, o site oficial do Kremlin ficou fora do ar.

Este tipo de ataque é conhecido como DDoS, em que se usam inúmeras máquinas para enviar solicitações a um servidor para sobrecarregá-lo e impedir que seja acessado por usuários verdadeiros.

Antes mesmo que a Rússia invadisse a Ucrânia o país já era alvo de ataques cibernéticos. Na última quarta-feira (23), sites do governo ucraniano ficaram fora do ar após os diversos ataques. Empresas de segurança digital constataram que os computadores do país foram alvo de data wiper, que limpa informações da máquina.