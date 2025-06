Ministro iraniano acusa ONU de 'indiferença' e diz que reação cessará se Israel recuar

O Ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, criticou neste domingo, 15, a "indiferença" do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) após o ataque israelense ao país. Durante uma reunião com diplomatas estrangeiros transmitida pela televisão estatal, Araqchi afirmou que a ofensiva foi "recebida com indiferença pelo Conselho de Segurança da ONU". Governos ocidentais "condenaram o Irã em vez de Israel, quando este é o agressor", disse.

O Irã disparou mísseis contra Israel antes do amanhecer de domingo, matando 10 pessoas, segundo equipes de resgate, enquanto aeronaves israelenses bombardearam instalações militares e nucleares, além de depósitos de combustível em Teerã, capital do Irã. Este é o terceiro dia de um conflito sem precedentes entre os dois países inimigos.

O ministro afirmou ainda que tem "evidências sólidas" de que as forças americanas apoiaram os ataques "das forças militares do regime sionista" contra o Irã. Mas "se a agressão (de Israel) cessar, nossas respostas também cessarão", disse.

No Irã, 78 pessoas morreram e mais de 320 ficaram feridas devido aos ataques. Em Israel, desde o início dos ataques iranianos na última sexta-feira, 13 morreram e 380 ficaram feridos.

(Com agências internacionais)