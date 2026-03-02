Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Ministro da Defesa de Israel afirma que chefe do Hezbollah agora é um 'alvo para eliminação'

Estadão Conteúdo

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, declarou nesta segunda-feira, 2, que o líder do grupo extremista Hezbollah, Naim Qassem, é um "alvo marcado" para eliminação. Em publicação na rede social X, Katz afirmou que a milícia libanesa "pagará um alto preço" pelos ataques contra o norte de Israel registrados na madrugada.

"Quem seguir os passos de Khamenei irá rapidamente juntar-se a ele nas profundezas do inferno, juntamente com todos os agentes do eixo do mal", escreveu o ministro.

O exército de Israel afirmou na manhã desta segunda que matou o chefe dos serviços de inteligência do Hezbollah, Hussein Moukalled, em um ataque em Beirute no domingo, 1º, em meio a novas hostilidades contra o grupo armado libanês.

"Em um ataque preciso em Beirute, o terrorista Hussein Moukalled, que chefiava o quartel-general da inteligência do Hezbollah, foi eliminado", afirmou o exército em um comunicado.

O grupo libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã, afirmou ter lançado foguetes e drones contra Israel durante a noite, em represália pelo assassinato do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei. Em comunicado, o grupo descreveu a ação como "uma barreira de mísseis e um enxame de drones" em defesa do Líbano e de seu povo, bem como em resposta aos repetidos ataques israelenses.

Israel afirmou ter interceptado um dos projéteis, enquanto os demais caíram em áreas abertas, sem vítimas ou danos. O Exército israelense anunciou que iniciou uma série de ataques contra alvos do Hezbollah "em todo o Líbano" e pediu que moradores de várias regiões se retirassem, destacando que a ofensiva era uma resposta direta ao lançamento de foguetes pelo grupo apoiado pelo Irã. Pelo menos 31 pessoas morreram e 149 ficaram feridas nos ataques.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/ATAQUE/HEZBOLLAH/NAIM QASSEM/ALVO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Ministro da Defesa de Israel afirma que chefe do Hezbollah agora é um 'alvo para eliminação'

02.03.26 13h22

Reino Unido diz que não está em guerra, após base no Chipre ser atingida por drones do Irã

02.03.26 11h07

Líbano classifica ataque do Hezbollah a Israel de ato 'ilegal'

02.03.26 9h32

MUNDO

Espero que EUA e Irã consigam chegar a acordo antes tarde do que nunca, afirma diretor da AIEA

Rafael Mariano Grossi defendeu a busca de uma solução de longa duração para a questão nuclear iraniana,

02.03.26 9h22

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Hotel onde cantora Simone Mendes estava hospedada em Dubai é atingido por míssel iraniano

Simone chegou há dois dias de Dubai e agradeceu a Deus por ter saído antes do conflito

28.02.26 18h03

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

ALAGAMENTO

VÍDEO: pítons gigantes surgem em ruas alagadas após temporal

Após três dias de chuvas intensas, moradores registram cobras de até 5 metros nadando em áreas inundadas na Indonésia

26.02.26 9h56

conflito

Autoridade israelense diz à agência que corpo de Khamenei foi encontrado; Irã nega morte

Imagens de satélite mostraram uma coluna de fumaça preta e danos extensos no complexo de Khamenei

28.02.26 17h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda