Reino Unido diz que não está em guerra, após base no Chipre ser atingida por drones do Irã

O Reino Unido não está em guerra, disse o governo britânico nesta segunda-feira, 2, após uma base da Força Aérea Real no Chipre ter sido atingida por um drone de fabricação iraniana. No domingo, dia 1º, os britânicos permitiram que os EUA usem bases durante sua guerra com o Irã.

Oficiais do Reino Unido dizem que um drone de ataque atingiu a pista da RAF Akrotiri, uma base da força aérea britânica em Chipre, no final do domingo. Não houve feridos e os danos foram "mínimos", mas o ataque trouxe o conflito para o solo europeu.

Não ficou imediatamente claro se o drone foi lançado do Irã ou por um grupo militante apoiado por Teerã, como o Hezbollah no Líbano. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.