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Ministério de Saúde da França confirma vírus Ebola em médico que esteve no Congo

Estadão Conteúdo

As autoridades de saúde francesas identificaram um caso de ebola na França em um médico que retornou da República Democrática do Congo, informou o Ministério da Saúde da França nesta quarta-feira, 24.

A pessoa, cuja identidade não foi revelada, voltou de uma missão humanitária em uma das áreas de transmissão do vírus no Congo e foi atendida em um centro especializado na França. A pessoa encontra-se em condição estável, informou o ministério.

O Ministério da Saúde do Congo informou nesta quarta que há 1.094 casos confirmados de ebola, incluindo 277 mortes confirmadas. O surto de ebola, causado pelo vírus Bundibugyo, ainda não conta com vacinas nem tratamento.

As autoridades admitem que pode haver muitos mais casos dos quais não têm conhecimento e que o pico do surto, que foi declarado em 15 de maio, ainda pode estar por vir.

O Ministério da Saúde da França afirmou que todas as medidas de precaução foram adotadas, incluindo o isolamento do paciente, na sua chegada à França, e acrescentou que a transferência para um hospital foi realizada em condições seguras para evitar qualquer risco de contaminação.

"Está em andamento uma investigação epidemiológica abrangente para identificar as pessoas que podem ter tido contato com o paciente", informou o ministério.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

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