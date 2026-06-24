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Rubio: 'nova reunião técnica com Irã ocorrerá ainda este mês e reitera inspeções nucleares'

O secretário de Estado dos EUA enfatizou que as negociações técnicas ocorrerão no nível de funcionários especialistas e que inspeções nucleares no país persa serão feitas "em breve"

Estadão Conteúdo

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou nesta quarta-feira, 24, que um grupo de negociação sobre Irã voltará ainda este mês para o Oriente Médio, sem especificar exatamente o local. "Acho que isso ocorrerá no dia 30 de junho", disse ele à Fox News.

Em visita ao Kuwait após a assinatura do memorando de entendimento com Teerã, Rubio enfatizou que as negociações técnicas ocorrerão no nível de funcionários especialistas e que inspeções nucleares no país persa serão feitas "em breve". "Eles concordaram com isso. Espero que o Irã cumpra o que prometeu, se não, o presidente Trump tem outras opções, como sanções e outras coisas", enfatizou.

Perguntando sobre o conflito entre Israel e o Hezbollah, o secretário respondeu que os EUA querem um Líbano sob o controle do governo legítimo e a paz permanente para a região.

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EUA/IRÃ/GUERRA/ACORDO/NEGOCIAÇÕES/RUBIO
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