Ministério de Defesa da Rússia abate drone que voava em direção a Moscou, diz prefeito

As forças de defesa aérea do ministério de Defesa da Rússia abateram um drone que voava em direção a Moscou, segundo o prefeito Sergei Sobyanin, em publicação no Telegram.

"Os serviços de emergência estão trabalhando no local do acidente", acrescentou o prefeito.

Já o Ministério de Defesa afirmou que as unidades de defesa aérea interceptaram e destruíram 12 drones em uma período de três horas, em diversas áreas no centro da Rússia.