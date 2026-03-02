Ministério da Saúde do Líbano contabiliza 31 mortos em ataques de Israel

Os ataques de Israel contra o Líbano mataram 31 pessoas e feriram 149. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (2) pelo Ministério da Saúde do país árabe.

As forças israelenses e o Hezbollah retomaram a troca de fogo no fim de semana. Isso ocorreu após o ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

Em resposta à ofensiva de Israel, o governo do Líbano convocou uma reunião de emergência para esta segunda-feira. O objetivo é discutir as medidas a serem tomadas.

Repercussões nos Emirados Árabes

A autoridade do mercado de capitais dos Emirados Árabes Unidos suspendeu os negócios. Os mercados em Abu Dhabi e Dubai permanecerão fechados nesta segunda e terça-feira (3).

A decisão se deve ao ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. A Nasdaq de Dubai também não funcionará no mesmo período, conforme informou a Associated Press.

