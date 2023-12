Militares dos EUA afundam três barcos de rebeldes Houthi

A Marinha dos Estados Unidos afirmou que revidou ao ataque do grupo Houthi e afundou três embarcações dos rebeldes. Os militares afirmam que os rebeldes iemenita apoiados pelo Irã atacaram e tentaram abordar o navio cargueiro Maersk Hangzhou, na costa do Iêmen, apontou o comunicados do Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM, na sigla em inglês) neste domingo (31).

De acordo com o CENTCOM, os helicópteros dos navios USS Eisenhower e Gravely responderam ao pedido de socorro do Maersk Hangzhou, o segundo em menos de 24 horas, e foram alvejados pelos barcos Houthi.

“Os helicópteros da Marinha dos EUA responderam ao fogo em legítima defesa, afundando três dos quatro pequenos barcos e matando as tripulações. O quarto barco fugiu da área”, afirmou o comunicado, acrescentando que “não houve danos ao pessoal ou equipamento dos EUA”.