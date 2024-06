Militares deixam a Plaza de Armas em La Paz, na Bolívia

Os militares que se posicionaram nesta quarta-feira (26) com tanques em frente à sede presidencial em La Paz e tentaram invadir o edifício se retiraram do local, conforme observaram jornalistas da AFP.

As tropas sob o comando do destituído chefe do Exército, Juan José Zúñiga, deixaram a Plaza de Armas após várias horas de uma mobilização qualificada como tentativa de golpe de Estado pelo presidente Luis Arce.

'Ninguém pode nos tirar a democracia', disse Arce a apoiadores, após tentativa de golpe de Estado na Bolívia