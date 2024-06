Brasil condena tentativa de golpe militar na Bolívia e promete apoio à democracia

O governo brasileiro emitiu uma nota oficial através do Ministério das Relações Exteriores, nesta quarta-feira (26/06), onde condena veementemente a tentativa de golpe de Estado em curso na Bolívia. A nota ressalta que essa tentativa envolve a mobilização irregular de tropas do Exército, representando uma clara ameaça ao Estado democrático de Direito no país.

O texto oficial destaca o compromisso do Brasil em manter contato com as autoridades legítimas bolivianas e buscar apoio de países vizinhos para fortalecer a democracia na América do Sul.

"O governo brasileiro condena nos mais firmes termos a tentativa de golpe de Estado em curso na Bolívia, que envolve mobilização irregular de tropas do Exército, em clara ameaça ao Estado democrático de Direito no país", afirmou o texto oficial.

Além disso, o governo brasileiro expressou seu apoio e solidariedade ao presidente Luis Arce e ao povo boliviano. A nota afirma que o Brasil continuará em diálogo constante com as "autoridades legítimas bolivianas" e com os demais governos sul-americanos para repudiar essa grave violação da ordem constitucional na Bolívia e reafirmar seu compromisso com a plena vigência da democracia na região.

"Esses fatos são incompatíveis com os compromissos da Bolívia perante o MERCOSUL, sob a égide do Protocolo de Ushuaia", acrescentou o Itamaraty.