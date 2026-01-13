Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Milei inaugura redes sociais em inglês com vídeo do 'General Ancap' - super-herói dele mesmo

Estadão Conteúdo

O presidente da Argentina, Javier Milei, lançou contas oficiais nas redes sociais em inglês na segunda-feira, 12. A primeira postagem chamou a atenção: é um vídeo do mandatário representado como um super-herói, o "General Ancap".

Em uma mensagem aos "lutadores da liberdade no mundo", o personagem diz que irá guiar as pessoas às redes sociais do "herói", o presidente argentino, onde poderão encontrar sua história, suas ideias e as últimas notícias sobre ele.

"O ano passado foi grande para Milei, que está se tornando um influenciador mundial peso-pesado com sua marca de estrela do rock e libertarianismo agressivo", diz o Capitão Ancap no vídeo, brincando que não seria Milei.

A publicação ainda contém imagens de Milei com outros líderes de direita, como Donald Trump, dos Estados Unidos, e Giorgia Meloni, da Itália, capas de revista como a The Economist e a Time e trechos dele ofendendo pessoas que se posicionam politicamente à esquerda e dizendo seu lema, "viva la libertad, c...".

A estratégia de projetar na ficção uma imagem totalmente distante da realidade já tinha sido usada pelo ex-ditador Nicolás Maduro, autodenominado 'Super Bigode'. Em 2021, o venezuelano ganhou roupagem e poderes em uma série animada da televisão estatal da Venezuela (VTV). Na ocasião, Super Bigode ajudava o povo venezuelano a escapar das "armadilhas" montadas por seus adversários internos e externos.

Milei já havia se vestido como o "General Ancap" anteriormente, numa convenção de quadrinhos, mas foi a primeira vez que o personagem apareceu como desenho animado. A versão fictícia é mais jovem, atlética e tem um cabelo diferente.

Ano passado

Milei é presidente da Argentina há dois anos, e conduz um mandato focado em reduzir o gasto público como forma de combater a inflação.

Em 2025, o governo Milei foi abalado por dois escândalos de corrupção. No primeiro, o próprio Milei divulgou em suas redes sociais uma criptomoeda, levando dezenas de pessoas a comprar, o que o fez o preço subir; na sequência, os criadores da moeda, ainda donos da maior parte das unidades, venderam tudo que tinham, conseguindo um alto lucro mas derrubando o valor das restantes.

Em outro, áudios divulgados na imprensa implicaram Karina Milei, irmã do presidente e secretária-geral da presidência, e Eduardo "Lule" Menem, o subsecretário de gestão institucional, num esquema que supostamente cobraria até 8% do faturamento de empresas farmacêuticas para obter contratos com o governo. Segundo o ex-diretor da Andis (Agência Nacional de Deficiência) Diego Spagnuolo, Karina ficaria com a maior parte do lucro, entre 3% e 4%.

Javier Milei negou o envolvimento da irmã no esquema de propinas e disse apenas ter divulgado a criptomoeda para ajudar os argentinos que a criaram.

Apesar dos abalos, Milei teve uma grande vitória quando seu partido, o La Libertad Avanza, triunfou nas eleições legislativas no final do ano. Os candidatos do partido governista conquistaram quase 41% dos votos nas eleições para renovar metade da Câmara dos Deputados e um terço do Senado, crescendo a bancada em ambas as casas.

A vitória deu um novo fôlego para o governo Milei seguir com sua agenda econômica. A próxima eleição presidencial na Argentina será em 2027.

