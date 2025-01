México diz estar disposto a cooperar com EUA para receber cidadãos deportados

O governo do México garantiu, na sexta-feira (24), que está disposto a cooperar com os Estados Unidos para receber seus cidadãos deportados, depois que a Casa Branca anunciou que o país concordou em receber quatro voos em um dia com mexicanos deportados. "Sempre aceitaremos de braços abertos a chegada de mexicanos ao nosso território", disse a Secretaria de Relações Exteriores em comunicado.

Mais cedo, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, declarou na rede social X que "ontem o México aceitou um recorde de 4 voos de deportação em um dia". No entanto, o governo mexicano não confirmou a chegada das aeronaves ou qualquer acordo para receber um número específico de aviões com deportados.

"O México tem um relacionamento muito bom com o governo dos Estados Unidos e cooperamos com respeito às nossas soberanias em uma ampla gama de questões, incluindo a migração", acrescentou a secretaria.

Leavitt declarou que o acordo com o México para receber voos de deportação "se soma ao retorno sem restrições na fronteira terrestre, à deportação de não mexicanos e ao restabelecimento do [programa] Fique no México".

Esta medida prevê que os migrantes aguardem em território mexicano a resolução de seus pedidos de asilo. A assessoria de imprensa do presidente Donald Trump garantiu que o governo mexicano "também mobilizou" 30.000 guardas nacionais para a fronteira.

A declaração da chancelaria também não menciona essa mobilização ou os deportados estrangeiros, embora a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, tenha dito esta semana que está disposta a prestar-lhes atendimento humanitário e coordenar sua repatriação com seus países de origem.