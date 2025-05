Merz diz que UE 'aumentará pressão sobre Moscou por meio de sanções' após ligação Trump-Putin

O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, afirmou nesta segunda, 19, que Europa e Estados Unidos seguirão apoiando "de perto a Ucrânia em seu caminho para um cessar-fogo" e ressaltou que a União Europeia (UE) "aumentará a pressão sobre Moscou por meio de sanções". A declaração foi feita em uma publicação no X, após uma ligação telefônica com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que sucedeu outra conversa com o líder russo, Vladimir Putin.

Além de Merz e Trump, participaram da chamada o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky; a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen; o presidente da França, Emmanuel Macron; a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni; e o presidente da Finlândia, Alexander Stubb. "Concordamos nisso sanções com Trump após sua conversa com Putin", acrescentou o chanceler alemão.

Von der Leyen classificou o diálogo com o republicano como "bom". "Quero agradecer ao presidente Trump por seus incansáveis esforços para alcançar um cessar-fogo na Ucrânia. É importante que os Estados Unidos continuem engajados. Continuaremos apoiando Volodymyr Zelensky para alcançar uma paz duradoura na Ucrânia", escreveu em seu perfil no X.

O finlandês Stubb destacou que "discutimos as negociações em andamento, o cessar-fogo e os passos rumo a uma paz justa e duradoura", reforçando que "é importante continuar a estreita coordenação entre os Estados Unidos e a Europa".