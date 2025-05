Após telefonema de Trump, Rússia se dispõe a negociar paz com Ucrânia e comércio com EUA

O assessor presidencial da Rússia, Yuri Ushakov, afirmou que a conversa entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi "franca e construtiva" e que o Kremlin expressou gratidão ao republicano pela atenção pessoal dedicada à resolução da questão com a Ucrânia, bem como o desejo do americano para contribuir para o fim das hostilidades e o estabelecimento de uma paz duradoura. Os comentários foram enviados em áudio no Telegram, nesta segunda-feira, 19.

Ushakov mencionou também que, na conversa, foram discutidas as relações bilaterais entre EUA e Rússia, e que ambos os lados manifestaram apoio à normalização da parceria, incluindo a troca de nove prisioneiros de cada um dos dois países. "Trump enfatizou repetidamente seu apoio a relações mutuamente benéficas com a Rússia, considerando seu papel no mundo e sua posição na economia global", mencionou, ao citar que o republicano vê a Rússia "como um dos parceiros mais importantes dos EUA na área comercial e econômica".

O assessor russo disse que Putin avaliou positivamente o processo de negociação entre Washington e Teerã sobre o programa nuclear iraniano, mediado por Omã, e que os presidentes concordaram que manterão contato telefônico sempre que necessário. "Trump disse: 'Vladimir, você pode me ligar a qualquer momento, terei prazer em atender e conversar com você'", afirmou Ushakov.

Para repórteres, Putin disse que a Rússia está pronta para trabalhar com a Ucrânia em um memorando sobre um possível futuro tratado de paz, com a definição de uma série de posições. "Como, por exemplo, os princípios de solução, o cronograma de um possível acordo de paz, e assim por diante, incluindo um possível cessar-fogo por um determinado período, caso os acordos relevantes sejam alcançados", ressaltou.