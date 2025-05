Merz destaca união da Europa e defesa em 1ª viagem como chanceler alemão a Paris

Friedrich Merz mergulhou de cabeça nas crises internacionais em seu primeiro dia completo como novo chanceler da Alemanha, nesta quarta-feira, 7, apelando à Índia e ao Paquistão que reduzam as tensões, prometendo apoio à Ucrânia e anunciando planos de viajar a Kiev em breve.

Merz e o presidente francês, Emmanuel Macron - ambos firmes defensores da União Europeia - aproveitaram seu primeiro encontro desde a nomeação do líder alemão, na terça-feira, 6, para apresentar uma frente unida diante da guerra comercial do presidente dos EUA, Donald Trump, da agressão russa na Ucrânia e de outras questões que causam alarme na Europa.

Em coletiva de imprensa conjunta, em Paris, Merz reconheceu que a Europa ainda precisa dos EUA para a paz na Ucrânia, mas ambos prometeram fortalecer a segurança do continente e aumentar os gastos com defesa.

"Temos a firme convicção de que não podemos encerrar a guerra na Ucrânia sem maior engajamento político e militar dos EUA", disse Merz.

Com as maiores economias e populações da UE, a dupla Alemanha e França há muito sustenta o bloco de 27 nações, mas perdeu parte de seu vigor nos últimos meses, à medida que os líderes de ambos os países enfrentaram questões internas.

Macron chamou a Rússia de "ameaça sistêmica" à segurança europeia e disse que França e Alemanha "acelerarão" a cooperação em defesa.

O presidente francês afirmou também que um conselho de defesa franco-alemão passará a fazer reuniões periódicas e desenvolver novas tecnologias de defesa "necessárias para as guerras do amanhã". Fonte: Associated Press.