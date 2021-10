Merck diz que medicamento reduziu risco de morte por covid-19 em 50%

A Merck anunciou nesta sexta-feira, dia 1º, que o molnupiravir, remédio que desenvolveu para o tratamento da covid-19 com sua parceira Ridgeback Biotherapeutics, "reduziu significativamente" os riscos de hospitalização e morte pela doença, em análise feita com pacientes adultos que apresentaram sintomas leves a moderados de covid-19. As informações foram divulgadas pela Agência Estado e Jornal Hoje.

No estudo com mais de 700 voluntários que apresentavam sintomas leves ou moderados de covid, e que estavam no grupo de risco e não haviam se vacinado. Cerca de 50% tomaram a pílula. Entre eles, 7,3% dos pacientes testados foram hospitalizados, mas nenhum morreu, segundo a Merck.

Na outra metade, que recebeu placebo, 14,1% foram hospitalizados e oito morreram. Na média geral, o risco de hospitalização e morte caiu pela metade, entre os que tomaram a pílula em comparação com o grupo de controle (que tomou placebo).

Os voluntários eram de 171 países, incluindo os Estados Unidos e o Brasil.

A farmacêutica americana afirmou que deixará de recrutar mais voluntários devido aos resultados positivos, após consultar órgãos reguladores. A companhia disse que pretende emitir um pedido de Autorização de Uso emergencial ao Food and Drug Administration (FDA, a Anvisa dos EUA) "o mais rápido possível".