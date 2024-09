Menino sequestrado em 1951 é encontrado vivo após mais de 70 anos

Luis Armando Albino tinha 6 anos em 1951 quando foi sequestrado enquanto brincava em um parque de Oakland, Califórnia, nos Estados Unidos. Agora, mais de sete décadas depois, Albino foi encontrado graças à ajuda de um teste de ancestralidade online, fotos antigas e recortes de jornais.

O Bay Area News Group relatou na sexta-feira (20.09), que a sobrinha de Albino em Oakland - com a assistência da polícia, do FBI e do Departamento de Justiça - localizou seu tio vivendo na costa leste do país. Albino, pai e avô, é um bombeiro aposentado e veterano do Corpo de Fuzileiros Navais que serviu no Vietnã, segundo sua sobrinha, Alida Alequin, de 63 anos. Ela encontrou Albino e o reuniu com sua família da Califórnia em junho.

Em 21 de fevereiro de 1951, uma mulher atraiu o pequeno Albino do parque em West Oakland, onde ele estava brincando com seu irmão mais velho, e prometeu ao menino nascido em Porto Rico, em espanhol, que compraria doces para ele. Em vez disso, a mulher sequestrou o garoto, levando-o de avião para a costa leste, onde ele acabou com um casal que o criou como se fosse seu próprio filho, relatou o grupo de notícias. As autoridades e membros da família não disseram onde na costa leste ele vive.

Por mais de 70 anos, Albino permaneceu desaparecido, mas sempre esteve no coração de sua família, e sua foto ficava pendurada nas casas dos parentes, disse sua sobrinha. Sua mãe morreu em 2005, mas nunca perdeu a esperança de que seu filho estivesse vivo. A polícia de Oakland reconheceu que os esforços da sobrinha Alida Alequin "desempenharam um papel fundamental em encontrar seu tio" e que "o resultado dessa história é o que buscamos". Em uma entrevista ao grupo de notícias, ela disse que o tio "me abraçou e disse: 'obrigado por me encontrar' e me deu um beijo na bochecha."

Artigos do Oakland Tribune da época relataram que policiais, soldados de uma base militar local, a Guarda Costeira e outros funcionários da cidade se juntaram a uma busca massiva pelo menino desaparecido. A Baía de São Francisco e outros cursos d’água também foram vasculhados, de acordo com os artigos Seu irmão, Roger Albino, foi interrogado várias vezes pelos investigadores, mas manteve sua história sobre uma mulher com um lenço na cabeça levando seu irmão.

A primeira pista de que seu tio poderia estar vivo veio em 2020, quando, "apenas por diversão", Alida Alequin fez um teste de DNA online. O teste mostrou uma correspondência de 22% com um homem que eventualmente se revelou ser seu tio. Uma pesquisa posterior na época não trouxe respostas ou qualquer contato da parte dele, disse ela.

No início de 2024, ela e suas filhas começaram a procurar novamente. Em uma visita à Biblioteca Pública de Oakland, ela olhou microfilmes de artigos do Tribune - incluindo um que tinha uma foto de Luis e Roger - o que a convenceu de que estava no caminho certo. Ela foi à polícia de Oakland no mesmo dia.

Os investigadores acabaram concordando que a nova pista era substancial e um novo caso de pessoa desaparecida foi aberto. A polícia de Oakland disse na semana passada que o caso de pessoa desaparecida está encerrado, mas eles e o FBI consideram o sequestro ainda uma investigação em aberto. Luis foi localizado na costa leste e forneceu uma amostra de DNA, assim como sua irmã, a mãe de Alida Alequin.

Em 20 de junho, os investigadores foram à casa de sua mãe, disse Alequin, e informaram a ambas que seu tio havia sido encontrado. "Nós não começamos a chorar até depois que os investigadores saíram," disse Alequin. "Eu segurei as mãos da minha mãe e disse: 'nós o encontramos.' Eu estava em êxtase."

Em 24 de junho, com a ajuda do FBI, Luis foi para Oakland com membros de sua família e se encontrou com Alequin, a mãe dela e outros parentes. No dia seguinte, Alequin levou sua mãe e seu recém-encontrado tio para a casa de Roger, no condado de Stanislaus, Califórnia.

"Eles se abraçaram com força por um longo tempo. Eles sentaram e apenas conversaram," disse ela, discutindo o dia do sequestro, o serviço militar e mais. Luis voltou para a costa leste, mas retornou novamente em julho para uma visita de três semanas. Foi a última vez que ele viu Roger, que morreu em agosto.

Alequin disse que seu tio não queria falar com a mídia. "Eu sempre estive determinada a encontrá-lo e, quem sabe, com minha história sendo divulgada, isso pode ajudar outras famílias que estão passando pelo mesmo," disse Alequin. "Eu diria, não desista".