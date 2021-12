Menino de 11 anos salva quatro irmãos de incêndio em sua casa

Um menino de apenas 11 anos conseguiu salvar seus quatro irmãos de um incêndio que atingiu a casa da família, em Clarksville, no Tennessee, nos Estados Unidos. Brody Sims afirmou que sabia exatamente o que fazer em caso de um incêndio e agiu rápido, ganhado status de herói na família. As informações são da revista Marie Claire e da NBC.

"Minha mãe e meu pai nos disseram, que se houvesse um incêndio, para agarrarem todo mundo e corrermos para fora de casa e ligar para o 911 [serviço de emrgência]", afirmou o menino. Quando viu as chamas atingirem a cozinha de casa, ele foi certeiro. "Tudo que você podia ver era apenas fumaça saindo. Eu estava em busca dos meus irmãos e minha irmã ligou para o 911", relatou.

A tia do menino, Hannah Sims, chegou a criar uma vaquinha online para conseguir fundos para reformar a casa, que foi tomada pelas chamas.

Brody passou correndo pelo fogo para pegar seu irmão de 2 anos, que estava em um quarto nos fundos da casa da família. A criança ficou desesperada para encontrar seu irmão que estava adormecido. O menino queria tirá-los de lá antes que as chamas se alastrassem. "Eu só estava chorando e gritando o nome do meu irmão", disse o pequeno herói

Os esforços deram certo e Brody conseguiu tirar seu irmão mais novo da casa em chamas a tempo. "Eu fiz o que qualquer irmão mais velho faria", destacou.

A mãe dos meninos, Kimberly Sims, não estava em casa no momento do incêndio. "Foi meio surreal", desabafou. "Estou muito grata que as crianças foram treinadas sobre o que fazer em emergências. Estamos incrivelmente orgulhosos", completou.

Apesar do momento heróico do menino, a família Sims, de sete pessoas, perdeu quase tudo no incêndio. Eles pedem ajuda para se reerguerem: “A casa deles está completamente destruída, junto com a maioria de seus pertences, incluindo prêmios que seu pai ganhou enquanto estava no exército, bem como os brinquedos e roupas das crianças. Esta tragédia atingiu sua família um pouco antes das férias."