Menino de 10 anos morre ao brincar com arma de fogo e atirar em si mesmo

Um garoto de dez anos morreu no último final de semana após, sem querer, atirar em si mesmo enquanto manuseava uma arma dentro de casa junto com a irmã mais nova, uma menina de oito anos de idade, na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos. As informações são do portal IG.

A criança, que não teve a identidade revelada, e a irmã, teriam encontrado a pistola dentro de um armário de casa, em um momento que não havia adultos no local, segundo a polícia. Após o ocorrido, considerado acidental até o momento, a menina teria corrido até a casa de um vizinho, que chamou uma viatura.

O menino foi encontrado com um ferimento na cabeça e foi levado ao Hospital St. Christopher, mas não resistiu e morreu. A emissora de televisão NBC Philadelphia disse que ainda não está clara a informação de quem era o proprietário da arma ou se ela era legalmente registrada, mas o pai do menino está cooperando com os investigadores.