Menina sofre bullying e descobre que ataques eram feitos pela própria mãe

Uma adolescente sofreu bullying por mais de um ano e descobriu que a responsável pelos ataques virtuais que recebia era a própria mãe. Durante as investigações, os agentes descobriram mais de mil páginas com mensagens humilhantes e desmoralizantes contra a menina. Com informações do TN Online.

O caso aconteceu em Michigan, nos Estados Unidos, e agentes do FBI foram acionados para resolver a ocorrência. O caso foi levado à polícia em janeiro de 2021, mas ganhou repercussão após o jornal Daily Star divulgar a história. A suspeita foi acusada na última semana.

A mãe da vítima e autora dos comentários maldosos, Kendra Gail Licari, de 42 anos, usou uma rede privada na tentativa de disfarçar de onde eram disparadas as mensagens. A mulher chegou a usar gírias para possivelmente tentar incriminar outros adolescentes.

Após a polícia encontrar mensagens vindas do celular de Kendra contra a filha e o namorado dela, a mulher admitiu que cometia os ataques. Ela é acusada por três crimes: se envolver em uma campanha de assédio contra dois menores de idade; utilizar a rede privada para mascarar sua identidade; e tentativa de incriminar um outro menor.

Kendra foi solta sob fiança, após pagar um valor de R$ 26,6 mil. Ainda não foi divulgada a motivação do crime e ela deve voltar ao tribunal no dia 29 de dezembro para determinar se o julgamento vai prosseguir.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)