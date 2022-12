Menina de 4 anos fica presa em máquina de 'pescar' bichos de pelúcia; vídeo

Uma menina de 4 anos, identificada como Poppy Pearson, tomou uma baita susto ao ficar presa dentro de uma máquina de "pescar" bichos de pelúcia após ser persuadida pela sua irmã mais velha, de 6 anos, que queria um dos bonecos. O caso aconteceu em Airlie Beach, na Austrália, na última quarta-feira (21), e foi flagrado por pessoas que estavam no local.

VEJA MAIS

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, a pequena Poppy é orientada a escapar da máquina enquanto chora compulsivamente dentro do objeto. "Sente-se e incline-se para trás. Aí está. É por isso que não se roubam máquinas de venda automática", disse o pai da menina, Brett Pearson, ao tentar tirá-la do local. Veja:

Para a rede de televisão 7News, a mãe de Poppy contou que estava almoçando quando uma das suas três filhas correu para avisá-la da situação. "As meninas estavam apenas brincando lá. No minuto seguinte, minhas filhas gêmeas correram e disseram 'Ah, mãe, Poppy está presa em uma máquina de venda automática', contou ela, afirmando que as gêmeas fizeram um desafio para a irmã mais nova entrar na máquina.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)