Menina de 3 anos é salva pela avó após ser picada por cobra venenosa

Uma menina de 3 anos foi salva pela avó após pisar em uma dugita, uma das cobras mais venenosas do mundo, quando brincava com o irmão no quintal de casa. O caso aconteceu em Mandurah (Austrália), na semana passada.

Uma câmera de segurança da residência registrou o momento em que Lucia Carna correu gritando após ser atacada pelo animal. A avó levou a neta para dentro de casa e enfaixou com força as pernas picadas e manteve a menina consciente enquanto aguardava a chegada de socorro.

Os médicos disseram que os primeiros socorros prestados pela avó foram vitais para salvar a vida de Lucia. A bandagem impediu que o veneno se espalhasse rapidamente.

A mãe de Lúcia, Holly Carna, pediu a todos os pais que aprendam o que fazer se uma criança for mordida por uma cobra, especialmente uma tão letal. "O que nos disseram no hospital foi que as ações da mamãe imediatamente após a picada fizeram uma enorme diferença", declarou.