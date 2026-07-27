Menina de 12 anos é resgatada após ser obrigada a se casar para quitar dívida da família

Criança viajava com uma mulher francesa e contou à polícia que seria entregue a um homem na França como parte de um acordo feito pelos pais

Uma menina de 12 anos foi resgatada pelas autoridades portuguesas após revelar que estava sendo levada para um casamento forçado como forma de quitar uma dívida familiar. O caso ocorreu no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, Portugal, e resultou na prisão preventiva de uma mulher de 45 anos suspeita de envolvimento em tráfico de pessoas.

A criança, natural da República Democrática do Congo, viajava em um voo que partiu de Dacar, no Senegal, acompanhada por uma cidadã francesa. Durante os procedimentos de imigração, agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) identificaram inconsistências nos documentos apresentados e passaram a investigar a relação entre as duas.

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Inicialmente, a mulher afirmou às autoridades que era mãe da menina. No entanto, as informações fornecidas levantaram suspeitas e levaram os agentes a realizar uma entrevista mais detalhada.

Segundo a PSP, foi constatado que a menor utilizava um documento de viagem pertencente a outra pessoa. Durante o depoimento, a criança revelou que não possuía qualquer vínculo familiar com a acompanhante e que havia sido enviada pelos próprios pais para a França.

Casamento seria forma de pagamento de dívida

Ao ser ouvida por uma equipe especializada, a menina relatou que seria entregue a um homem para cumprir uma promessa de casamento feita pela família. De acordo com o depoimento, a união teria sido acordada como forma de quitar uma dívida.

A criança também afirmou ter medo de retornar ao país de origem ou de ser devolvida aos pais, alegando receio de voltar a ser usada como moeda de troca para pagamento de débitos familiares.

Mulher foi presa por suspeita de tráfico de pessoas

As investigações apontaram ainda que a mulher teria recebido dinheiro para transportar e entregar a menor. Diante dos indícios, a PSP realizou a prisão da suspeita e retirou imediatamente a criança da companhia dela, com autorização do Ministério Público português.

A mulher foi apresentada à Justiça e teve a prisão preventiva decretada. O caso segue sob investigação para identificar outros possíveis envolvidos no esquema.