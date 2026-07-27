Após 75 anos sem vencer, time quebra 'maldição' de padre e conquista campeonato de futebol

Segundo a lenda, o padre teria se irado com os jogadores por um acontecimento na cidade. Saiba o motivo!

Após passar 75 anos sem vencer o All-Ireland Senior Football Championship, o time de futebol gaélico Mayo conseguiu quebrar, neste domingo (26), a maldição de um padre e conquistou o campeonato de futebol gaélico mais importante do País de Gales. Segundo a lenda, o clube havia acabado de ganhar o seu terceiro troféu em 1951 quando foi amaldiçoado por um sacerdote, criando, assim, um jejum de décadas sem títulos.

O que diz a lenda?

De acordo com a história repassada de geração a geração, o ônibus da equipe, que havia acabado de ganhar o campeonato, passou pela pequena vila de Foxford enquanto a cidade estava fazendo o velório de um dos moradores da região. Como o veículo não havia parado para prestar respeito ao luto pelo falecido, o padre da vila ficou bastante indignado e decidiu lançar uma maldição sobre todos os jogadores do time gálico Mayo.

Foi assim que o sacerdote manifestou que os membros nunca mais ganhariam um título da All-Ireland Senior Football Championship enquanto os atletas da época ainda estivessem vivos. O torneio, organizado pela Gaelic Athletic Association (Campeonato de Futebol Sênior da Irlanda), é a principal competição de futebol gaélico de eliminação e ocorre durante os meses de verão entre os representantes das cidades.

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A quebra da maldição

A maldição do sacerdote foi quebrada apenas no dia 22 de abril de 2023 quando o último jogador da época chamado Mick Loftus faleceu aos 93 anos. Foi dessa forma que, três anos após a morte do ex-atleta, o time Mayo conseguiu finalmente romper a manifestação ao vencer o clube Kerry, que ao longo das temporadas já levantou o troféu Sam Maguire quase quarenta vezes no País de Gales.

Com o alívio da vitória do time Mayo, o comentarista da BBC e ex-zagueiro do time, Padraig O'Hora, chorou ao perceber a quebra da maldição e explicou ao Daily Star que aquele momento significou muito para o povo do condado, que há décadas aguardava por essa conquista. \"Não consigo expressar em palavras. Milhares de pessoas sonharam com este dia, não consigo acreditar que ele chegou\", finalizou O'Hora.