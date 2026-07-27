Após 75 anos sem vencer, time quebra 'maldição' de padre e conquista campeonato de futebol

Após passar 75 anos sem vencer o All-Ireland Senior Football Championship, o time de futebol gaélico Mayo conseguiu quebrar, neste domingo (26), a maldição de um padre e conquistou o campeonato de futebol gaélico mais importante do País de Gales. Segundo a lenda, o clube havia acabado de ganhar o seu terceiro troféu em 1951 quando foi amaldiçoado por um sacerdote, criando, assim, um jejum de décadas sem títulos.
O que diz a lenda?
De acordo com a história repassada de geração a geração, o ônibus da equipe, que havia acabado de ganhar o campeonato, passou pela pequena vila de Foxford enquanto a cidade estava fazendo o velório de um dos moradores da região. Como o veículo não havia parado para prestar respeito ao luto pelo falecido, o padre da vila ficou bastante indignado e decidiu lançar uma maldição sobre todos os jogadores do time gálico Mayo.
Foi assim que o sacerdote manifestou que os membros nunca mais ganhariam um título da All-Ireland Senior Football Championship enquanto os atletas da época ainda estivessem vivos. O torneio, organizado pela Gaelic Athletic Association (Campeonato de Futebol Sênior da Irlanda), é a principal competição de futebol gaélico de eliminação e ocorre durante os meses de verão entre os representantes das cidades.
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A quebra da maldição
A maldição do sacerdote foi quebrada apenas no dia 22 de abril de 2023 quando o último jogador da época chamado Mick Loftus faleceu aos 93 anos. Foi dessa forma que, três anos após a morte do ex-atleta, o time Mayo conseguiu finalmente romper a manifestação ao vencer o clube Kerry, que ao longo das temporadas já levantou o troféu Sam Maguire quase quarenta vezes no País de Gales.
Com o alívio da vitória do time Mayo, o comentarista da BBC e ex-zagueiro do time, Padraig O'Hora, chorou ao perceber a quebra da maldição e explicou ao Daily Star que aquele momento significou muito para o povo do condado, que há décadas aguardava por essa conquista. \"Não consigo expressar em palavras. Milhares de pessoas sonharam com este dia, não consigo acreditar que ele chegou\", finalizou O'Hora.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)