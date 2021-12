Menina de 10 anos morre após tentar cumprir desafio do TikTok

Uma menina de 10 anos de idade faleceu após tentar cumprir um desafio que viralizou no TikTok, chamado de “Blackout Challenge”. O desafio consistia em uma competição entre os usuários da rede social para ver quem consegue ficar sem respirar por mais tempo, até desmaiar. As informações são do portal Metrópoles.

Em entrevista à emissora ABC, a mãe de Nyla Anderson, Tawainna Anderson, disse que quer alertar outros pais sobre os perigos dos “desafios virais” da internet, para tentar evitar que o mesmo aconteça com outras crianças.

“Sempre verifique os telefones dos seus filhos”, aconselhou. “Você nunca sabe o que pode encontrar lá. Eles são crianças e não sabem o que estão fazendo”.

De acordo com Tawainna, a filha morreu no quarto, no dia 12 de dezembro, quando a família estava em casa, localizada na cidade de Chester, na Pensilvânia (EUA).

“Ninguém estava dentro do quarto com ela quando isso aconteceu, então não havia ninguém lá para salvá-la”, lamentou. Assim que foi encontrada, Nyla foi levada às pressas para um pronto-socorro, mas acabou não resistindo.

As autoridades médicas afirmam que a falta de oxigênio pode levar a parada cardíaca e outros perigos, como danos significativos a órgãos, incluindo danos cerebrais.

A mãe descreveu a menina como divertida e inteligente, que falava três idiomas. “Ela era tudo. Ela era uma criança feliz”, ressaltou. “Estou tão triste. Esta é uma dor que nunca vai embora”, desabafou.

O que diz o TikTok

Em comunicado divulgado à imprensa, a rede social TikTok afirmou que deu os primeiros passos da indústria para proteger os adolescentes e promover experiências adequadas à idade, incluindo fortes configurações de privacidade padrão para menores.

“A plataforma também bloqueou conteúdo em seu aplicativo, incluindo hashtags ou frases que estivessem relacionadas ao desafio”, diz o comunicado. Pelo menos 10 mortes relacionadas a esse desafio já foram relatadas.