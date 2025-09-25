Capa Jornal Amazônia
Mundo

Mundo

Meloni critica Israel e Rússia na ONU; Albanese reitera reconhecimento do Estado da Palestina

Estadão Conteúdo

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, afirmou que Israel "excedeu o limite de resposta" ao ataque do Hamas realizado em outubro de 2023 e mencionou que as ações israelenses estão atingindo civis inocentes na Palestina, em discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta quarta-feira.

Na ocasião, ela defendeu acordos de paz e destacou as propostas apresentadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, aos líderes árabes. "Em um primeiro momento, a reação de Israel foi certa, mas agora excedeu o limite de resposta. Isso levou a Itália a votar a favor de sanções contra Israel. A Itália está e estará ao lado de quem quiser liberação de reféns e um cessar-fogo", disse.

Meloni também criticou as ofensivas da Rússia contra a Ucrânia e defendeu que Moscou parece não aceitar qualquer tentativa para sentar à mesa de negociações para encerrar o conflito no Leste Europeu.

Depois da líder italiana, o ministro das Relações Exteriores e do Comércio da Hungria, Péter Szijjártó, disse que o governo do país está engajado nas discussões de paz desde o início e que continuará a apoiar iniciativas de cessar-fogo. "A União Europeia (UE) escolheu uma estratégia errada, os pacotes de sanções europeus não corresponderam às expectativas e causaram mais danos à economia europeia do que à russa", defendeu ao ressaltar que o país permanecerá de fora do conflito.

Segundo ele, Trump pode ser o único capaz de fazer com que a paz na região seja alcançada. "Espero que Trump não desista de alcançar a paz", acrescentou.

Ainda, durante a noite, o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, reiterou o reconhecimento australiano para o Estado da Palestina.

Palavras-chave

ONU

ASSEMBLEIA

GIORGIA MELONI
Mundo
