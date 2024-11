Médicos alertam para aumento de micoses transmitidas em objetos contaminados em barbearias

Médicos têm alertado para o aumento no número de casos de micoses causadas pelo fungo "Trichophyton tonsurans" no couro cabeludo. Nos últimos meses, houve uma crescente em vários lugares do mundo. De acordo com os especialistas, a principal suspeita é que a transmissão esteja acontecendo por meio de objetos não-higienizados em barbearias.

Tanto na Argentina como no Reino Unido o número teve um aumento significativo. O sintoma característico deste tipo de micose é a queda de cabelo em uma determinada área do couro cabelulo. Onde deveria crescer os fios, surge uma lesão em formato redondo que pode descamar e até causar coceira. Depois, elas se espalham para outras partes do corpo.

Transmissão

O fungo "Trichophyton tonsurans" é transmitido de pessoa para pessoa. Os pacientes sempre apontam que os sintomas começam após a ida a uma barbearia. Alguns também afirmam que não chegaram a ir a estes estabelecimentos que cortam cabelos, mas que tiveram contato com alguém próximo que frequentou o espaço.

Os especialistas alertam que a falta de higienização adequada dos objetos usados nas barbearias, entre eles, máquinas de cortar cabelo, tesouras e pentes, pode estar causando o problema. A recomendação dos médicos é de que se escolha barbearias que tenham um processo de higienização dos itens de forma adequada.