Mântua, na Itália, oferece um incentivo financeiro para receber novos moradores; entenda

O governo da cidade de Mântua está oferecendo um incentivo financeiro para que pessoas se mudem para o local, que fica localizado na região norte da Itália. O município, que conta com menos de 50 mil habitantes, oferece um pagamento mensal de 150 euros (quase R$ 800) para quem quiser se mudar para lá por pelo menos um ano.

Um orçamento de cerca de 400 mil euros (2,1 milhões de reais) está disponível para a implementação da medida: metade será investida em 2023 e a outra metade no próximo ano. A medida tem como objetivo revitalizar as casas vazias da cidade - que são muitas - e aumentar o número de novos moradores no local.

Serão priorizadas as famílias e indivíduos que tenham renda mensal entre 1.200 e 1.500 euros (entre R$ 6,4 mil e R$ 8 mil). O formulário para inscrições estará disponível a partir deste mês de junho. A cidade também espera receber o investimento de novas empresas nos próximos anos.

Cidade é conhecida pelos seus incríveis palácios renascentistas

Mântua, uma bela cidade localizada na região da Lombardia, no norte da Itália, é um tesouro cultural e histórico. Com uma rica herança artística e arquitetônica, Mântua atrai visitantes de todo o mundo. Seus magníficos palácios renascentistas, como o Palazzo Ducale e o Palazzo Te, são verdadeiras obras de arte.

Além disso, a cidade é famosa por seus esplêndidos afrescos, especialmente os de Andrea Mantegna na Capela Ovetari. Mântua também possui um centro histórico encantador, com ruas de paralelepípedos e praças pitorescas, onde é possível explorar lojas de artesanato e desfrutar da deliciosa culinária italiana.

Com sua atmosfera romântica e sua riqueza cultural, Mântua é um destino imperdível para os amantes da arte e da história.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)