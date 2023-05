COP 30: Prefeitura de Belém elenca obras estruturantes para receber visitantes do mundo todo

A modernização do Aeroporto Internacional de Belém e a dragagem do porto para receber transatlânticos que poderão hospedar visitantes, reforçando a rede hoteleira, estão entre as obras estruturantes elencadas pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, que serão muito importantes para receber os estrangeiros que visitarão a capital paraense durante a COP 30, a convenção das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, que será em 2025.

Entre a lista de investimentos estão serviços realizados pela administração municipal, como a reforma e modernização do Ver-o-Peso, que inclui o Mercado de Ferro, Mercado de Carne e Praça do Açaí, e a iniciativa já em curso do Boulevard da Gastronomia, projeto de requalificação do centro histórico.

VEJA MAIS

Ainda é prevista a futura restauração do Mercado de São Brás, que "será um complexo turístico, gastronômico e urbanístico", sem falar na conclusão do próprio Palácio Antônio Lemos. Os projetos também incluem o Canal São Joaquim, que receberá um parque e uma nova via expressa com linhas verdes (transporte elétrico, não poluente) em direção ao bairro do Telégrafo e o centro da cidade; e a duplicação da Avenida Bernardo Sayão, uma das maiores de Belém, que margeia a cidade percorrendo quatro bairros.

Além das inovações municipais, as obras do governo do estado - já anunciadas ou já em curso - também serão muito importantes para a COP 30, que são o Porto Futuro 2, que terá "mais sete galpões dando continuidade à Estação das Docas e incluindo a ampliação do Terminal Hidroviário"; e o Parque da Cidade (no antigo Aeroclube), cuja ordem de serviço foi assinada pelo governador Helder Barbalho e a obra já começou.