Manifestantes protestam em Israel por cessar-fogo e libertação de reféns

Estadão Conteúdo

A polícia israelense realizou mais de duas dezenas de prisões em Israel neste domingo, 17, por "perturbação da ordem" à medida que as famílias dos reféns mantidos na Faixa de Gaza intensificam sua campanha com um protesto em todo o país.

A polícia disse que a maioria das manifestações não causou problemas, mas reconheceu várias exceções e disse que "agirá firmemente contra qualquer um que viole a lei ou coloque em perigo a ordem pública".

As prisões ocorrem enquanto algumas empresas, teatros e restaurantes interromperam suas atividades em solidariedade e os líderes de Israel intensificam a ofensiva em Gaza.

Os manifestantes exigem que o governo israelense feche um acordo para garantir a libertação de reféns mantidos por militantes em Gaza. Eles intensificaram a campanha neste domingo, promovendo uma greve que complicou o trânsito e fechou estabelecimentos comerciais.

Os protestos, organizados pelo Fórum das Famílias de Reféns e Desaparecidos, marcam uma nova investida, semanas após os grupos militantes divulgarem vídeos dos reféns e Israel sinalizar planos para uma nova ofensiva em Gaza.

Os manifestantes temem que mais combates possam colocar em perigo os 50 reféns que acredita-se ainda estarem em Gaza, dos quais apenas cerca de 20 são considerados vivos. Eles entoaram: "Não vencemos uma guerra sobre os corpos dos reféns" e exigiram um acordo.

Aliados de Netanyahu se opõem a qualquer acordo que deixe o Hamas no poder "Hoje, paramos tudo para salvar e trazer de volta os reféns e soldados. Hoje, paramos tudo para lembrar o valor supremo da santidade da vida", disse Anat Angrest, mãe do refém Matan Angrest. "Hoje, paramos tudo para unir as mãos - direita, esquerda, centro e tudo mais."

Embora o Histadrut, maior sindicato trabalhista de Israel, não tenha aderido à ação de domingo, greves dessa magnitude são relativamente raras em Israel. Muitas empresas e municípios decidiram independentemente aderir ao protesto.

Ainda assim, um fim para o conflito não parece próximo. O primeiro-ministro Binyamin Netanyahu, exigiu a libertação imediata dos reféns, mas está equilibrando as pressões internas, assombrado pelo potencial de motim dentro de sua coalizão. Membros de extrema-direita de seu gabinete insistem que não apoiarão qualquer acordo que permita que o Hamas retenha o poder. Na última vez que Israel concordou com um cessar-fogo que libertou reféns, eles ameaçaram derrubar o governo.

O ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, chamou a paralisação de "uma campanha ruim e prejudicial que joga nas mãos do Hamas, enterra os reféns nos túneis e tenta fazer com que Israel se renda a seus inimigos e coloque em risco sua segurança e futuro".

Mais tendas serão enviadas para Gaza antes de nova ordem de deslocamento Enquanto manifestantes exigiam um cessar-fogo, Israel começou a se preparar para uma invasão da Faixa de Gaza e outras partes povoadas do território.

O órgão militar que coordena a ajuda humanitária a Gaza disse no domingo que o fornecimento de tendas para a região seria retomado. O COGAT afirmou que permitiria que a Organização das Nações Unidas (ONU) retomasse a importação de tendas e equipamentos de abrigo para Gaza antes dos planos de evacuar à força as pessoas das zonas de combate "para sua proteção".

Tendas e a maioria da assistência foram impedidas de entrar em Gaza desde que Israel impôs um bloqueio total em março após o colapso de um acordo de cessar-fogo. As entregas desde então foram parcialmente retomadas, embora organizações de ajuda humanitária afirmem que o fluxo está bem abaixo do necessário. Algumas delas acusam Israel de utilizar os equipamentos como arma, criando bloqueios e regras que, segundo eles, transformam a assistência humanitária em uma ferramenta para atingir objetivos políticos e militares.

A guerra aérea e terrestre de Israel já matou dezenas de milhares de pessoas em Gaza e deslocou a maior parte da população. A ONU alerta que os níveis de fome e desnutrição em Gaza estão no seu ponto mais alto desde o início da guerra.

O ataque liderado pelo Hamas em 2023 matou cerca de 1.200 pessoas em Israel. A ofensiva retaliatória de Israel matou 61.897 pessoas em Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde do local, que não especifica quantos eram combatentes ou civis, mas diz que cerca de metade eram mulheres e crianças.

O ministério faz parte do governo dirigido pelo Hamas e é composto por profissionais médicos. A ONU e especialistas independentes o consideram a fonte mais confiável sobre vítimas. Israel contesta os números, mas não forneceu dados próprios.

Bombardeio israelense atinge usina elétrica no Iêmen

Ataques aéreos israelenses atingiram a capital do Iêmen no domingo, intensificando ataques aos houthis apoiados pelo Irã, que desde o início da guerra lançaram mísseis contra Israel e atacaram navios no Mar Vermelho.

Tanto as Forças Armadas israelenses quanto uma estação de televisão administrada pelos houthis no Iêmen noticiaram os ataques. A emissora de televisão Al-Masirah disse que eles visaram uma usina elétrica no distrito sul de Sanhan, provocando um incêndio e tirando-a de serviço, disse a estação iemenita. O Exército de Israel disse que os ataques visavam a infraestrutura energética, alegando que a estrutura estava sendo usada pelos houthis, e eram uma resposta a mísseis e drones lançados na direção de Israel.

Enquanto alguns projéteis superaram suas defesas de mísseis - notavelmente durante sua guerra com o Irã em junho -, Israel interceptou a grande maioria dos mísseis lançados do Iêmen.

