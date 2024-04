Manifestantes iranianos agitam uma bandeira palestina em Teerã, capital do Irã

Uma imagem chamou a atenção nas redes sociais, na noite deste sábado (13), após as notícias do ataque aéreo a Israel. Manifestantes iranianos agitam uma bandeira palestina enquanto se reúnem na Praça Palestina, em Teerã, a cpaital do Irã.

]O Irã lançou um ataque de drones e mísseis contra Israel, e a Guarda Revolucionária do Irão confirmou no início de 14 de abril de 2024 (ainda noite de sábado 913), no Brasil) que um ataque de drones e mísseis estava em curso contra Israel em retaliação por um ataque mortal de drones no seu consulado em Damasco, em 1º de abril.

Teerã é o centro econômico do Irã. Cerca de 30% da força de trabalho do setor público do país e 45% de suas grandes empresas industriais estão localizadas na cidade, sendo que quase metade desses trabalhadores são empregados pelo governo.