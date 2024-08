Manifestantes invadem residência da primeira-ministra de Bangladesh, que renuncia

Milhares de manifestantes invadiram nesta segunda-feira (05.08) a residência oficial da primeira-ministra de Bangladesh, na capital Daca, segundo imagens exibidas da televisão, depois que uma fonte do governo informou à AFP que Sheikh Hasina fugiu para um "local mais seguro".

As imagens do Channel 24 mostram uma multidão entrando na residência de Hasina e acenando para as câmeras.

VEJA MAIS

Renúncia

O comandante do Exército de Bangladesh, general Waker-Uz-Zaman, anunciou nesta segunda-feira que vai formar um "governo provisório", após a renúncia da primeira-ministra, Sheikh Hasina, que fugiu da capital, Daca.

"Vamos formar um governo provisório", declarou o general em uma mensagem à nação exibida pela televisão estatal.