Manifestantes argentinos vão às ruas protestar contra cortes de Milei no setor assistencial

Milhares de argentinos foram às ruas nesta segunda-feira (18) protestar contra os cortes anunciados pelo governo de Javier Milei no setor de assistência social. A manifestação foi organizada pela União dos Trabalhadores da Economia Popular (Utep) e outras organizações sindicais.

De acordo com os manifestantes, as cozinhas comunitárias não estão recebendo alimentos por ordem da ministra do Capital Humano, Sandra Pettovello. A maior parte dos argentinos se concentrou na Ponte Saavedra e na Ponte Pueyrredón, onde também foram registrados os maiores confrontos com os policiais.

Segundo o Infobae, cerca de 4.000 pessoas estavam na Ponte Pueyrredón e outras 1.500 na Ponte Saavedra. Caminhões dos Bombeiros também estavam presentes nos locais. As ações fazem parte do protocolo antibloqueios acionado pela ministra de Segurança, Patricia Bullrich. A Polícia Federal entrou em confronto com os manifestantes durante os atos na capital de Buenos Aires.

Pettovello anunciou que já abriu licitações para a compra de alimentos às instituições amparadas pelo programa federal. No entanto, não forneceu mais detalhes a respeito.