Mama Cax: veja quem é a homenageada pelo Google, trajetória e causas da morte

A aba de abertura do Google, desta quinta-feira (08), traz uma homenagem à Mama Cax, mulher negra, haitiana-americana, deficiente, que com muita representatividade e luta conquistou o mundo da moda. De acordo com a companhia, o destaque veio em alusão ao Mês da História Negra, nos Estados Unidos.

Mama Cax, como modelo e defensora dos direitos das pessoas com deficiência, desafiou os padrões de beleza da indústria da moda ao desfilar na passarela com sua prótese. Ela nasceu em Nova York, no dia 20 de novembro de 1989, e tinha Cacsmy Brutus como nome de batismo.

Doodle em homenagem à Mama Cax (Reprodução/Google)

Durante a infância morou em Porto Príncipe, capital do Haiti. Por isso, é considerada uma modelo americana-haitiana. Aos 14 anos foi diagnosticada com câncer nos ossos e no pulmão. Ela chegou a operar para recuperar uma lesão no quadril e dois anos depois retirou uma das pernas por complicação.

Mama teve depressão e encontrou nas redes sociais um novo caminho para falar sobre a etapa da vida e a própria aceitação. Cax assumiu a paixão pela moda e passou a fazer postagens sobre as inseguranças por ser mulher negra e PcD.

Em 2017, a modelo subiu nas passarelas pela Jag Models, uma das principais agências de modelos do mundo. Em 2019, Mama Cax morreu após um agravamento do câncer.