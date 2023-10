Mais de mil brasileiros foram repatriados na 1° fase de resgate em Israel

Na madrugada desta quinta-feira (19) o 6º e último voo programado da Força Aérea Brasileira (FAB) com brasileiros resgatados de Israel chegou ao Rio de Janeiro. A aeronave trouxe 219 passageiros. O avião pousou na Base Aérea do Galeão.

Segundo o Itamaraty, 1.135 brasileiros foram repatriados desde o início do conflito entre Israel e o Hamas, em 7 de outubro. Desde então, 6 voos da FAB foram direcionados para o resgate de brasileiros que estavam na região, em uma 1ª fase.



O avião que pousou no Rio nesta quinta-feira partiu de Tel Aviv e viajou por cerca de 14 horas. O governo informou que 150 brasileiros ainda aguardam um voo de resgate em Israel.

Com o andamento das operações e a redução na fila de espera, o Brasil deve oferecer ajuda para repatriar estrangeiros de outros países da América do Sul, como Argentina e Paraguai.



O governo afirmou ainda que aguarda autorização do Egito para resgatar um grupo de brasileiros que está na Faixa de Gaza. Um avião, que deve ser usado na operação, pousou em um aeroporto egípcio na quarta-feira (18) levando itens de ajuda humanitária.

Os brasileiros que desejam deixar Israel precisam preencher um formulário de inscrição disponibilizado pela Embaixada do Brasil em Tel Aviv.

