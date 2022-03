Mais de 800 pessoas são presas na Rússia durante protestos contra a guerra na Ucrânia

Mais de 800 pessoas que protestavam contra a operação militar na Ucrânia foram presas neste domingo, 13, em diferentes cidades russas. Os atos que pediam o fim do conflito (que já dura 19 dias) levaram milhares de manifestantes às ruas do país. No domingo passado, mais de 5 mil manifestantes já haviam sido presos.



Em Moscou, dezenas de pessoas se reuniram em uma praça perto do Kremlin (fortaleza russa). Cerca de 100 pessoas foram detidas pela polícia. Na ocasião, vários policiais que efetuaram as prisões dos manifestantes desenharam a letra Z nos capacetes, em sinal de apoio aos soldados russos que foram enviados para a guerra na Ucrânia. As informações são da Agence France-Presse.



Em São Petersburgo, manifestantes tentaram passar despercebidos pelas patrulhas que foram montadas nos arredores para evitar os atos.



Os protestos estão proibidos na Rússia desde o dia 24 de fevereiro, mas grupos de manifestantes continuam se reunindo em diversas localidades do país diariamente para pedir o fim da guerra.