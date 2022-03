Mais de 700 civis, incluindo 52 crianças, foram mortos na Ucrânia desde o início da guerra, diz ONU

De acordo com a ONU, mais de 700 civis, incluindo 52 crianças, foram mortos na Ucrânia desde o início do conflito com a Rússia, há 22 dias. A informação foi dada pela subsecretária-geral da ONU para Assuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, ao Conselho de Segurança da organização, nesta quinta-feira, 17. Segundo dados da ONU, o número real de vítimas deve ser ainda maior.



"A maioria dessas vítimas foi causada pelo uso em áreas povoadas de armas explosivas com ampla área de impacto. Centenas de prédios residenciais foram danificados ou destruídos, assim como hospitais e escolas", afirmou DiCarlo.



A agência de direitos humanos da ONU registrou 726 mortes, incluindo 52 crianças, e 1.174 pessoas feridas, sendo 63 crianças, entre 24 de fevereiro e 15 de março. DiCarlo não especificou culpado pelas mortes.