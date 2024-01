Mais de 64 mil gestações por estupro são registradas nos EUA após proteção ao aborto ser derrubada

Nos Estados Unidos (EUA), segundo estudo publicado na revista acadêmica JAMA Internal Medicine, 64.565 gestações por estupro foram registradas no país. A quantia foi observada após a derrubada da proteção federal ao aborto, em 24 de junho de 2022 - legalizado desde 1970 em território norte-americano.

No total, atualmente, 14 estados dos EUA proíbem totalmente o aborto. Dentre eles, nove permitem em casos de estupro e incesto. Dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, do Bureau of Justice Statistics (Escritório de Estatística Judiciais) e do FBI (Bureau Federal de Invesrtigação) foram utilizados pelos pesquisadores da JAMA.

Veja os números de cada estado norte-americano

Texas - 26.313

Missouri - 5.825

Tennessee - 4.993

Arkansas - 4.655

Oklahoma - 4.529

Louisiana - 4.287

Alabama - 4.130

Kentucky - 2.965

Idaho - 1.436*

Mississippi - 1.409*

Dakota do Sul - 1.282

Virgínia Ocidental - 1.255*

Indiana - 1.098*

Dakota do Norte - 388*

O estudo aponta que 91% das gestações ocasionadas por estupro foram em estados que proíbem o aborto completamente. Apesar da possibilidade da vítima ir para outro estado realizar o procedimento, a pesquisa afirma que muitas não têm uma “alternativa prática”.

*Estados onde o aborto é permitido em casos de estupro e incesto.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)